NRC: National Research Corporation

14.80 USD 1.09 (6.86%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NRC a changé de -6.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.70 et à un maximum de 16.09.

Suivez la dynamique National Research Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
14.70 16.09
Range Annuel
9.76 22.96
Clôture Précédente
15.89
Ouverture
16.09
Bid
14.80
Ask
15.10
Plus Bas
14.70
Plus Haut
16.09
Volume
334
Changement quotidien
-6.86%
Changement Mensuel
1.72%
Changement à 6 Mois
13.24%
Changement Annuel
-34.97%
