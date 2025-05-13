Валюты / NRC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NRC: National Research Corporation
16.06 USD 0.14 (0.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRC за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.99, а максимальная — 16.21.
Следите за динамикой National Research Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NRC
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- NRC Group Q2 2025 slides: Railway contractor returns to profitability with strong order backlog
- National Research Corporation: Hitting The Wall Unless There Is Drastic Change
- NRC's Q2 Earnings Rise Y/Y on Cost Control and TRCV Growth
- NRC Group’s operating loss narrows in Q1, expects to hit EBIT margin targets
- NRC Group Q1 2025 presentation: EBIT improves amid record order backlog
- Tuesday’s Top Insider Moves: Strategic Buys and Significant Sells
- National research corp investor Patrick Beans buys $33,973 in stock
Дневной диапазон
15.99 16.21
Годовой диапазон
9.76 22.96
- Предыдущее закрытие
- 16.20
- Open
- 16.14
- Bid
- 16.06
- Ask
- 16.36
- Low
- 15.99
- High
- 16.21
- Объем
- 202
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- 10.38%
- 6-месячное изменение
- 22.88%
- Годовое изменение
- -29.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.