NRC: National Research Corporation

15.91 USD 0.15 (0.93%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NRC de hoy ha cambiado un -0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.85, mientras que el máximo ha alcanzado 16.34.

Rango diario
15.85 16.34
Rango anual
9.76 22.96
Cierres anteriores
16.06
Open
16.06
Bid
15.91
Ask
16.21
Low
15.85
High
16.34
Volumen
311
Cambio diario
-0.93%
Cambio mensual
9.35%
Cambio a 6 meses
21.73%
Cambio anual
-30.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B