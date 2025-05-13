Divisas / NRC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NRC: National Research Corporation
15.91 USD 0.15 (0.93%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NRC de hoy ha cambiado un -0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.85, mientras que el máximo ha alcanzado 16.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas National Research Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRC News
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- NRC Group Q2 2025 slides: Railway contractor returns to profitability with strong order backlog
- National Research Corporation: Hitting The Wall Unless There Is Drastic Change
- NRC's Q2 Earnings Rise Y/Y on Cost Control and TRCV Growth
- NRC Group’s operating loss narrows in Q1, expects to hit EBIT margin targets
- NRC Group Q1 2025 presentation: EBIT improves amid record order backlog
- Tuesday’s Top Insider Moves: Strategic Buys and Significant Sells
- National research corp investor Patrick Beans buys $33,973 in stock
Rango diario
15.85 16.34
Rango anual
9.76 22.96
- Cierres anteriores
- 16.06
- Open
- 16.06
- Bid
- 15.91
- Ask
- 16.21
- Low
- 15.85
- High
- 16.34
- Volumen
- 311
- Cambio diario
- -0.93%
- Cambio mensual
- 9.35%
- Cambio a 6 meses
- 21.73%
- Cambio anual
- -30.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B