NRC: National Research Corporation

14.80 USD 1.09 (6.86%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NRC ha avuto una variazione del -6.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.70 e ad un massimo di 16.09.

Segui le dinamiche di National Research Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
14.70 16.09
Intervallo Annuale
9.76 22.96
Chiusura Precedente
15.89
Apertura
16.09
Bid
14.80
Ask
15.10
Minimo
14.70
Massimo
16.09
Volume
334
Variazione giornaliera
-6.86%
Variazione Mensile
1.72%
Variazione Semestrale
13.24%
Variazione Annuale
-34.97%
21 settembre, domenica