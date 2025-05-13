Valute / NRC
NRC: National Research Corporation
14.80 USD 1.09 (6.86%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NRC ha avuto una variazione del -6.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.70 e ad un massimo di 16.09.
Segui le dinamiche di National Research Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.70 16.09
Intervallo Annuale
9.76 22.96
- Chiusura Precedente
- 15.89
- Apertura
- 16.09
- Bid
- 14.80
- Ask
- 15.10
- Minimo
- 14.70
- Massimo
- 16.09
- Volume
- 334
- Variazione giornaliera
- -6.86%
- Variazione Mensile
- 1.72%
- Variazione Semestrale
- 13.24%
- Variazione Annuale
- -34.97%
21 settembre, domenica