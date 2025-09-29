- 概要
NEWTG: Newtekone, Inc.
NEWTGの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり24.83の安値と25.31の高値で取引されました。
Newtekone, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NEWTG株の現在の価格は？
Newtekone, Inc.の株価は本日25.10です。0.68%内で取引され、前日の終値は24.93、取引量は37に達しました。NEWTGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Newtekone, Inc.の株は配当を出しますか？
Newtekone, Inc.の現在の価格は25.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.24%やUSDにも注目します。NEWTGの動きはライブチャートで確認できます。
NEWTG株を買う方法は？
Newtekone, Inc.の株は現在25.10で購入可能です。注文は通常25.10または25.40付近で行われ、37や0.72%が市場の動きを示します。NEWTGの最新情報はライブチャートで確認できます。
NEWTG株に投資する方法は？
Newtekone, Inc.への投資では、年間の値幅24.00 - 25.83と現在の25.10を考慮します。注文は多くの場合25.10や25.40で行われる前に、1.41%や0.84%と比較されます。NEWTGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Newtekone, Inc.の株の最高値は？
Newtekone, Inc.の過去1年の最高値は25.83でした。24.00 - 25.83内で株価は大きく変動し、24.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Newtekone, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Newtekone, Inc.の株の最低値は？
Newtekone, Inc.(NEWTG)の年間最安値は24.00でした。現在の25.10や24.00 - 25.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NEWTGの動きはライブチャートで確認できます。
NEWTGの株式分割はいつ行われましたか？
Newtekone, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.93、-0.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.93
- 始値
- 24.92
- 買値
- 25.10
- 買値
- 25.40
- 安値
- 24.83
- 高値
- 25.31
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- 1.41%
- 6ヶ月の変化
- 0.84%
- 1年の変化
- -0.24%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前