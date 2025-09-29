クォートセクション
NEWTG: Newtekone, Inc.

25.10 USD 0.17 (0.68%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NEWTGの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり24.83の安値と25.31の高値で取引されました。

Newtekone, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NEWTG株の現在の価格は？

Newtekone, Inc.の株価は本日25.10です。0.68%内で取引され、前日の終値は24.93、取引量は37に達しました。NEWTGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Newtekone, Inc.の株は配当を出しますか？

Newtekone, Inc.の現在の価格は25.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.24%やUSDにも注目します。NEWTGの動きはライブチャートで確認できます。

NEWTG株を買う方法は？

Newtekone, Inc.の株は現在25.10で購入可能です。注文は通常25.10または25.40付近で行われ、37や0.72%が市場の動きを示します。NEWTGの最新情報はライブチャートで確認できます。

NEWTG株に投資する方法は？

Newtekone, Inc.への投資では、年間の値幅24.00 - 25.83と現在の25.10を考慮します。注文は多くの場合25.10や25.40で行われる前に、1.41%や0.84%と比較されます。NEWTGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Newtekone, Inc.の株の最高値は？

Newtekone, Inc.の過去1年の最高値は25.83でした。24.00 - 25.83内で株価は大きく変動し、24.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Newtekone, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Newtekone, Inc.の株の最低値は？

Newtekone, Inc.(NEWTG)の年間最安値は24.00でした。現在の25.10や24.00 - 25.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NEWTGの動きはライブチャートで確認できます。

NEWTGの株式分割はいつ行われましたか？

Newtekone, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.93、-0.24%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.83 25.31
1年のレンジ
24.00 25.83
以前の終値
24.93
始値
24.92
買値
25.10
買値
25.40
安値
24.83
高値
25.31
出来高
37
1日の変化
0.68%
1ヶ月の変化
1.41%
6ヶ月の変化
0.84%
1年の変化
-0.24%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待