NEWTG: Newtekone, Inc.
Le taux de change de NEWTG a changé de 0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.83 et à un maximum de 25.31.
Suivez la dynamique Newtekone, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NEWTG aujourd'hui ?
L'action Newtekone, Inc. est cotée à 25.10 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.68%, a clôturé hier à 24.93 et son volume d'échange a atteint 37. Le graphique en temps réel du cours de NEWTG présente ces mises à jour.
L'action Newtekone, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Newtekone, Inc. est actuellement valorisé à 25.10. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NEWTG.
Comment acheter des actions NEWTG ?
Vous pouvez acheter des actions Newtekone, Inc. au cours actuel de 25.10. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.10 ou de 25.40, le 37 et le 0.72% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NEWTG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NEWTG ?
Investir dans Newtekone, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.00 - 25.83 et le prix actuel 25.10. Beaucoup comparent 1.41% et 0.84% avant de passer des ordres à 25.10 ou 25.40. Consultez le graphique du cours de NEWTG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Newtekone, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Newtekone, Inc. l'année dernière était 25.83. Au cours de 24.00 - 25.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Newtekone, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Newtekone, Inc. ?
Le cours le plus bas de Newtekone, Inc. (NEWTG) sur l'année a été 24.00. Sa comparaison avec 25.10 et 24.00 - 25.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NEWTG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NEWTG a-t-elle été divisée ?
Newtekone, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.93 et -0.24% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.93
- Ouverture
- 24.92
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Plus Bas
- 24.83
- Plus Haut
- 25.31
- Volume
- 37
- Changement quotidien
- 0.68%
- Changement Mensuel
- 1.41%
- Changement à 6 Mois
- 0.84%
- Changement Annuel
- -0.24%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4