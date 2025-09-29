КотировкиРазделы
NEWTG: Newtekone, Inc.

25.10 USD 0.17 (0.68%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEWTG за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.83, а максимальная — 25.31.

Следите за динамикой Newtekone, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NEWTG сегодня?

Newtekone, Inc. (NEWTG) сегодня оценивается на уровне 25.10. Инструмент торгуется в пределах 0.68%, вчерашнее закрытие составило 24.93, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEWTG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newtekone, Inc.?

Newtekone, Inc. в настоящее время оценивается в 25.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.24% и USD. Отслеживайте движения NEWTG на графике в реальном времени.

Как купить акции NEWTG?

Вы можете купить акции Newtekone, Inc. (NEWTG) по текущей цене 25.10. Ордера обычно размещаются около 25.10 или 25.40, тогда как 37 и 0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEWTG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NEWTG?

Инвестирование в Newtekone, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.00 - 25.83 и текущей цены 25.10. Многие сравнивают 1.41% и 0.84% перед размещением ордеров на 25.10 или 25.40. Изучайте ежедневные изменения цены NEWTG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Newtekone, Inc.?

Самая высокая цена Newtekone, Inc. (NEWTG) за последний год составила 25.83. Акции заметно колебались в пределах 24.00 - 25.83, сравнение с 24.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newtekone, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Newtekone, Inc.?

Самая низкая цена Newtekone, Inc. (NEWTG) за год составила 24.00. Сравнение с текущими 25.10 и 24.00 - 25.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEWTG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NEWTG?

В прошлом Newtekone, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.93 и -0.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.83 25.31
Годовой диапазон
24.00 25.83
Предыдущее закрытие
24.93
Open
24.92
Bid
25.10
Ask
25.40
Low
24.83
High
25.31
Объем
37
Дневное изменение
0.68%
Месячное изменение
1.41%
6-месячное изменение
0.84%
Годовое изменение
-0.24%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.