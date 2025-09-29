- Обзор рынка
NEWTG: Newtekone, Inc.
Курс NEWTG за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.83, а максимальная — 25.31.
Следите за динамикой Newtekone, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NEWTG сегодня?
Newtekone, Inc. (NEWTG) сегодня оценивается на уровне 25.10. Инструмент торгуется в пределах 0.68%, вчерашнее закрытие составило 24.93, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEWTG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newtekone, Inc.?
Newtekone, Inc. в настоящее время оценивается в 25.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.24% и USD. Отслеживайте движения NEWTG на графике в реальном времени.
Как купить акции NEWTG?
Вы можете купить акции Newtekone, Inc. (NEWTG) по текущей цене 25.10. Ордера обычно размещаются около 25.10 или 25.40, тогда как 37 и 0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEWTG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NEWTG?
Инвестирование в Newtekone, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.00 - 25.83 и текущей цены 25.10. Многие сравнивают 1.41% и 0.84% перед размещением ордеров на 25.10 или 25.40. Изучайте ежедневные изменения цены NEWTG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Newtekone, Inc.?
Самая высокая цена Newtekone, Inc. (NEWTG) за последний год составила 25.83. Акции заметно колебались в пределах 24.00 - 25.83, сравнение с 24.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newtekone, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Newtekone, Inc.?
Самая низкая цена Newtekone, Inc. (NEWTG) за год составила 24.00. Сравнение с текущими 25.10 и 24.00 - 25.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEWTG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NEWTG?
В прошлом Newtekone, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.93 и -0.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.93
- Open
- 24.92
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Low
- 24.83
- High
- 25.31
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- 0.84%
- Годовое изменение
- -0.24%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%