NEWTG: Newtekone, Inc.
Der Wechselkurs von NEWTG hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.83 bis zu einem Hoch von 25.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Newtekone, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NEWTG heute?
Die Aktie von Newtekone, Inc. (NEWTG) notiert heute bei 25.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.68% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.93 und das Handelsvolumen erreichte 37. Das Live-Chart von NEWTG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NEWTG Dividenden?
Newtekone, Inc. wird derzeit mit 25.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NEWTG zu verfolgen.
Wie kaufe ich NEWTG-Aktien?
Sie können Aktien von Newtekone, Inc. (NEWTG) zum aktuellen Kurs von 25.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.10 oder 25.40 platziert, während 37 und 0.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NEWTG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NEWTG-Aktien?
Bei einer Investition in Newtekone, Inc. müssen die jährliche Spanne 24.00 - 25.83 und der aktuelle Kurs 25.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.41% und 0.84%, bevor sie Orders zu 25.10 oder 25.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NEWTG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Newtekone, Inc.?
Der höchste Kurs von Newtekone, Inc. (NEWTG) im vergangenen Jahr lag bei 25.83. Innerhalb von 24.00 - 25.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Newtekone, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Newtekone, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Newtekone, Inc. (NEWTG) im Laufe des Jahres betrug 24.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.10 und der Spanne 24.00 - 25.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NEWTG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NEWTG statt?
Newtekone, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.93 und -0.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.93
- Eröffnung
- 24.92
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Tief
- 24.83
- Hoch
- 25.31
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- 1.41%
- 6-Monatsänderung
- 0.84%
- Jahresänderung
- -0.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4