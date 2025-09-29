报价部分
货币 / NEWTG
NEWTG: Newtekone, Inc.

25.10 USD 0.17 (0.68%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NEWTG汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点24.83和高点25.31进行交易。

关注Newtekone, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NEWTG股票今天的价格是多少？

Newtekone, Inc.股票今天的定价为25.10。它在0.68%范围内交易，昨天的收盘价为24.93，交易量达到37。NEWTG的实时价格图表显示了这些更新。

Newtekone, Inc.股票是否支付股息？

Newtekone, Inc.目前的价值为25.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.24%和USD。实时查看图表以跟踪NEWTG走势。

如何购买NEWTG股票？

您可以以25.10的当前价格购买Newtekone, Inc.股票。订单通常设置在25.10或25.40附近，而37和0.72%显示市场活动。立即关注NEWTG的实时图表更新。

如何投资NEWTG股票？

投资Newtekone, Inc.需要考虑年度范围24.00 - 25.83和当前价格25.10。许多人在以25.10或25.40下订单之前，会比较1.41%和。实时查看NEWTG价格图表，了解每日变化。

Newtekone, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Newtekone, Inc.的最高价格是25.83。在24.00 - 25.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Newtekone, Inc.的绩效。

Newtekone, Inc.股票的最低价格是多少？

Newtekone, Inc.（NEWTG）的最低价格为24.00。将其与当前的25.10和24.00 - 25.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEWTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NEWTG股票是什么时候拆分的？

Newtekone, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.93和-0.24%中可见。

日范围
24.83 25.31
年范围
24.00 25.83
前一天收盘价
24.93
开盘价
24.92
卖价
25.10
买价
25.40
最低价
24.83
最高价
25.31
交易量
37
日变化
0.68%
月变化
1.41%
6个月变化
0.84%
年变化
-0.24%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值