NEWTG: Newtekone, Inc.
今日NEWTG汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点24.83和高点25.31进行交易。
关注Newtekone, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NEWTG股票今天的价格是多少？
Newtekone, Inc.股票今天的定价为25.10。它在0.68%范围内交易，昨天的收盘价为24.93，交易量达到37。NEWTG的实时价格图表显示了这些更新。
Newtekone, Inc.股票是否支付股息？
Newtekone, Inc.目前的价值为25.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.24%和USD。实时查看图表以跟踪NEWTG走势。
如何购买NEWTG股票？
您可以以25.10的当前价格购买Newtekone, Inc.股票。订单通常设置在25.10或25.40附近，而37和0.72%显示市场活动。立即关注NEWTG的实时图表更新。
如何投资NEWTG股票？
投资Newtekone, Inc.需要考虑年度范围24.00 - 25.83和当前价格25.10。许多人在以25.10或25.40下订单之前，会比较1.41%和。实时查看NEWTG价格图表，了解每日变化。
Newtekone, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Newtekone, Inc.的最高价格是25.83。在24.00 - 25.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Newtekone, Inc.的绩效。
Newtekone, Inc.股票的最低价格是多少？
Newtekone, Inc.（NEWTG）的最低价格为24.00。将其与当前的25.10和24.00 - 25.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEWTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NEWTG股票是什么时候拆分的？
Newtekone, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.93和-0.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.93
- 开盘价
- 24.92
- 卖价
- 25.10
- 买价
- 25.40
- 最低价
- 24.83
- 最高价
- 25.31
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.68%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- 0.84%
- 年变化
- -0.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值