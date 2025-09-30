- Panoramica
NEWTG: Newtekone, Inc.
Il tasso di cambio NEWTG ha avuto una variazione del 0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.83 e ad un massimo di 25.31.
Segui le dinamiche di Newtekone, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NEWTG oggi?
Oggi le azioni Newtekone, Inc. sono prezzate a 25.10. Viene scambiato all'interno di 0.68%, la chiusura di ieri è stata 24.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NEWTG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Newtekone, Inc. pagano dividendi?
Newtekone, Inc. è attualmente valutato a 25.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NEWTG.
Come acquistare azioni NEWTG?
Puoi acquistare azioni Newtekone, Inc. al prezzo attuale di 25.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.10 o 25.40, mentre 37 e 0.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NEWTG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NEWTG?
Investire in Newtekone, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.00 - 25.83 e il prezzo attuale 25.10. Molti confrontano 1.41% e 0.84% prima di effettuare ordini su 25.10 o 25.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NEWTG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Newtekone, Inc.?
Il prezzo massimo di Newtekone, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.83. All'interno di 24.00 - 25.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Newtekone, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Newtekone, Inc.?
Il prezzo più basso di Newtekone, Inc. (NEWTG) nel corso dell'anno è stato 24.00. Confrontandolo con gli attuali 25.10 e 24.00 - 25.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NEWTG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NEWTG?
Newtekone, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.93 e -0.24%.
- Chiusura Precedente
- 24.93
- Apertura
- 24.92
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Minimo
- 24.83
- Massimo
- 25.31
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- 0.68%
- Variazione Mensile
- 1.41%
- Variazione Semestrale
- 0.84%
- Variazione Annuale
- -0.24%
