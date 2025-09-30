QuotazioniSezioni
NEWTG
NEWTG: Newtekone, Inc.

25.10 USD 0.17 (0.68%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEWTG ha avuto una variazione del 0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.83 e ad un massimo di 25.31.

Segui le dinamiche di Newtekone, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NEWTG oggi?

Oggi le azioni Newtekone, Inc. sono prezzate a 25.10. Viene scambiato all'interno di 0.68%, la chiusura di ieri è stata 24.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NEWTG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Newtekone, Inc. pagano dividendi?

Newtekone, Inc. è attualmente valutato a 25.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NEWTG.

Come acquistare azioni NEWTG?

Puoi acquistare azioni Newtekone, Inc. al prezzo attuale di 25.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.10 o 25.40, mentre 37 e 0.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NEWTG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NEWTG?

Investire in Newtekone, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.00 - 25.83 e il prezzo attuale 25.10. Molti confrontano 1.41% e 0.84% prima di effettuare ordini su 25.10 o 25.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NEWTG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Newtekone, Inc.?

Il prezzo massimo di Newtekone, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.83. All'interno di 24.00 - 25.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Newtekone, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Newtekone, Inc.?

Il prezzo più basso di Newtekone, Inc. (NEWTG) nel corso dell'anno è stato 24.00. Confrontandolo con gli attuali 25.10 e 24.00 - 25.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NEWTG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NEWTG?

Newtekone, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.93 e -0.24%.

Intervallo Giornaliero
24.83 25.31
Intervallo Annuale
24.00 25.83
Chiusura Precedente
24.93
Apertura
24.92
Bid
25.10
Ask
25.40
Minimo
24.83
Massimo
25.31
Volume
37
Variazione giornaliera
0.68%
Variazione Mensile
1.41%
Variazione Semestrale
0.84%
Variazione Annuale
-0.24%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4