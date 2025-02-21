クォートセクション
通貨 / MVF
株に戻る

MVF: Blackrock MuniVest Fund Inc

7.03 USD 0.02 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MVFの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり6.99の安値と7.06の高値で取引されました。

Blackrock MuniVest Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MVF News

よくあるご質問

MVF株の現在の価格は？

Blackrock MuniVest Fund Incの株価は本日7.03です。6.99 - 7.06内で取引され、前日の終値は7.05、取引量は175に達しました。MVFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Blackrock MuniVest Fund Incの株は配当を出しますか？

Blackrock MuniVest Fund Incの現在の価格は7.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.22%やUSDにも注目します。MVFの動きはライブチャートで確認できます。

MVF株を買う方法は？

Blackrock MuniVest Fund Incの株は現在7.03で購入可能です。注文は通常7.03または7.33付近で行われ、175や-0.42%が市場の動きを示します。MVFの最新情報はライブチャートで確認できます。

MVF株に投資する方法は？

Blackrock MuniVest Fund Incへの投資では、年間の値幅6.43 - 7.57と現在の7.03を考慮します。注文は多くの場合7.03や7.33で行われる前に、1.44%や1.01%と比較されます。MVFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC.の株の最高値は？

BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC.の過去1年の最高値は7.57でした。6.43 - 7.57内で株価は大きく変動し、7.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Blackrock MuniVest Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC.の株の最低値は？

BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC.(MVF)の年間最安値は6.43でした。現在の7.03や6.43 - 7.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MVFの動きはライブチャートで確認できます。

MVFの株式分割はいつ行われましたか？

Blackrock MuniVest Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、7.05、-4.22%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
6.99 7.06
1年のレンジ
6.43 7.57
以前の終値
7.05
始値
7.06
買値
7.03
買値
7.33
安値
6.99
高値
7.06
出来高
175
1日の変化
-0.28%
1ヶ月の変化
1.44%
6ヶ月の変化
1.01%
1年の変化
-4.22%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
期待
1.650%