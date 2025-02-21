- Обзор рынка
MVF: Blackrock MuniVest Fund Inc
Курс MVF за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.03, а максимальная — 7.06.
Следите за динамикой Blackrock MuniVest Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MVF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MVF сегодня?
Blackrock MuniVest Fund Inc (MVF) сегодня оценивается на уровне 7.05. Инструмент торгуется в пределах 7.03 - 7.06, вчерашнее закрытие составило 7.04, а торговый объем достиг 120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MVF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock MuniVest Fund Inc?
Blackrock MuniVest Fund Inc в настоящее время оценивается в 7.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.95% и USD. Отслеживайте движения MVF на графике в реальном времени.
Как купить акции MVF?
Вы можете купить акции Blackrock MuniVest Fund Inc (MVF) по текущей цене 7.05. Ордера обычно размещаются около 7.05 или 7.35, тогда как 120 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MVF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MVF?
Инвестирование в Blackrock MuniVest Fund Inc предполагает учет годового диапазона 6.43 - 7.57 и текущей цены 7.05. Многие сравнивают 1.73% и 1.29% перед размещением ордеров на 7.05 или 7.35. Изучайте ежедневные изменения цены MVF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC.?
Самая высокая цена BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. (MVF) за последний год составила 7.57. Акции заметно колебались в пределах 6.43 - 7.57, сравнение с 7.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock MuniVest Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC.?
Самая низкая цена BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. (MVF) за год составила 6.43. Сравнение с текущими 7.05 и 6.43 - 7.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MVF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MVF?
В прошлом Blackrock MuniVest Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.04 и -3.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.04
- Open
- 7.06
- Bid
- 7.05
- Ask
- 7.35
- Low
- 7.03
- High
- 7.06
- Объем
- 120
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 1.73%
- 6-месячное изменение
- 1.29%
- Годовое изменение
- -3.95%
- Акт.
-
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.