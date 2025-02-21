- Übersicht
MVF: Blackrock MuniVest Fund Inc
Der Wechselkurs von MVF hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.99 bis zu einem Hoch von 7.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blackrock MuniVest Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MVF News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MVF heute?
Die Aktie von Blackrock MuniVest Fund Inc (MVF) notiert heute bei 7.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.99 - 7.06 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 7.05 und das Handelsvolumen erreichte 175. Das Live-Chart von MVF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MVF Dividenden?
Blackrock MuniVest Fund Inc wird derzeit mit 7.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MVF zu verfolgen.
Wie kaufe ich MVF-Aktien?
Sie können Aktien von Blackrock MuniVest Fund Inc (MVF) zum aktuellen Kurs von 7.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 7.03 oder 7.33 platziert, während 175 und -0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MVF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MVF-Aktien?
Bei einer Investition in Blackrock MuniVest Fund Inc müssen die jährliche Spanne 6.43 - 7.57 und der aktuelle Kurs 7.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.44% und 1.01%, bevor sie Orders zu 7.03 oder 7.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MVF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC.?
Der höchste Kurs von BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. (MVF) im vergangenen Jahr lag bei 7.57. Innerhalb von 6.43 - 7.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 7.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Blackrock MuniVest Fund Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC.?
Der niedrigste Kurs von BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. (MVF) im Laufe des Jahres betrug 6.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 7.03 und der Spanne 6.43 - 7.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MVF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MVF statt?
Blackrock MuniVest Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 7.05 und -4.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.05
- Eröffnung
- 7.06
- Bid
- 7.03
- Ask
- 7.33
- Tief
- 6.99
- Hoch
- 7.06
- Volumen
- 175
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 1.44%
- 6-Monatsänderung
- 1.01%
- Jahresänderung
- -4.22%
