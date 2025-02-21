- Aperçu
MVF: Blackrock MuniVest Fund Inc
Le taux de change de MVF a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.03 et à un maximum de 7.06.
Suivez la dynamique Blackrock MuniVest Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MVF aujourd'hui ?
L'action Blackrock MuniVest Fund Inc est cotée à 7.05 aujourd'hui. Elle se négocie dans 7.03 - 7.06, a clôturé hier à 7.04 et son volume d'échange a atteint 120. Le graphique en temps réel du cours de MVF présente ces mises à jour.
L'action Blackrock MuniVest Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?
Blackrock MuniVest Fund Inc est actuellement valorisé à 7.05. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.95% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MVF.
Comment acheter des actions MVF ?
Vous pouvez acheter des actions Blackrock MuniVest Fund Inc au cours actuel de 7.05. Les ordres sont généralement placés à proximité de 7.05 ou de 7.35, le 120 et le -0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MVF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MVF ?
Investir dans Blackrock MuniVest Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.43 - 7.57 et le prix actuel 7.05. Beaucoup comparent 1.73% et 1.29% avant de passer des ordres à 7.05 ou 7.35. Consultez le graphique du cours de MVF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. ?
Le cours le plus élevé de BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. l'année dernière était 7.57. Au cours de 6.43 - 7.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 7.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Blackrock MuniVest Fund Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. ?
Le cours le plus bas de BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. (MVF) sur l'année a été 6.43. Sa comparaison avec 7.05 et 6.43 - 7.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MVF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MVF a-t-elle été divisée ?
Blackrock MuniVest Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 7.04 et -3.95% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 7.04
- Ouverture
- 7.06
- Bid
- 7.05
- Ask
- 7.35
- Plus Bas
- 7.03
- Plus Haut
- 7.06
- Volume
- 120
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 1.73%
- Changement à 6 Mois
- 1.29%
- Changement Annuel
- -3.95%
- Act
-
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Act
-
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%