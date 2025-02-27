通貨 / MRAM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MRAM: Everspin Technologies Inc
8.12 USD 0.26 (3.31%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MRAMの今日の為替レートは、3.31%変化しました。日中、通貨は1あたり7.94の安値と8.15の高値で取引されました。
Everspin Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRAM News
- エバースピン・テクノロジーズ、Q3投資家サミットでMRAM展望を拡大
- Everspin Technologies at Q3 Investor Summit: Expanding MRAM Horizons
- Everspin at Lytham Partners Summit: MRAM’s Strategic Future
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Everspin (MRAM) Q2 Revenue Jumps 24%
- Everspin Tech earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Everspin Technologies: The Path Forward Remains Murky (NASDAQ:MRAM)
- Everspin technologies VP sells $21,862 in common stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Everspin Technologies: A Speculative Play With More Downside Than Upside (NASDAQ:MRAM)
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
7.94 8.15
1年のレンジ
4.33 8.15
- 以前の終値
- 7.86
- 始値
- 8.01
- 買値
- 8.12
- 買値
- 8.42
- 安値
- 7.94
- 高値
- 8.15
- 出来高
- 810
- 1日の変化
- 3.31%
- 1ヶ月の変化
- 28.68%
- 6ヶ月の変化
- 57.67%
- 1年の変化
- 36.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K