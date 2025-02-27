통화 / MRAM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MRAM: Everspin Technologies Inc
7.95 USD 0.17 (2.09%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MRAM 환율이 오늘 -2.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.86이고 고가는 8.18이었습니다.
Everspin Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRAM News
- Everspin Stock: Is More Expensive Than It Looks At First (NASDAQ:MRAM)
- 에버spin 테크놀로지, 3분기 투자자 서밋에서 MRAM의 지평 확대
- Everspin Technologies at Q3 Investor Summit: Expanding MRAM Horizons
- Everspin at Lytham Partners Summit: MRAM’s Strategic Future
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Everspin (MRAM) Q2 Revenue Jumps 24%
- Everspin Tech earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Everspin Technologies: The Path Forward Remains Murky (NASDAQ:MRAM)
- Everspin technologies VP sells $21,862 in common stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Everspin Technologies: A Speculative Play With More Downside Than Upside (NASDAQ:MRAM)
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
7.86 8.18
년간 변동
4.33 8.18
- 이전 종가
- 8.12
- 시가
- 8.18
- Bid
- 7.95
- Ask
- 8.25
- 저가
- 7.86
- 고가
- 8.18
- 볼륨
- 407
- 일일 변동
- -2.09%
- 월 변동
- 25.99%
- 6개월 변동
- 54.37%
- 년간 변동율
- 33.39%
20 9월, 토요일