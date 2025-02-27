Валюты / MRAM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MRAM: Everspin Technologies Inc
7.80 USD 0.19 (2.50%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRAM за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.53, а максимальная — 7.95.
Следите за динамикой Everspin Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MRAM
- Everspin Technologies at Q3 Investor Summit: Expanding MRAM Horizons
- Everspin at Lytham Partners Summit: MRAM’s Strategic Future
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Everspin (MRAM) Q2 Revenue Jumps 24%
- Everspin Tech earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Everspin Technologies: The Path Forward Remains Murky (NASDAQ:MRAM)
- Everspin technologies VP sells $21,862 in common stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Everspin Technologies: A Speculative Play With More Downside Than Upside (NASDAQ:MRAM)
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.53 7.95
Годовой диапазон
4.33 7.95
- Предыдущее закрытие
- 7.61
- Open
- 7.70
- Bid
- 7.80
- Ask
- 8.10
- Low
- 7.53
- High
- 7.95
- Объем
- 982
- Дневное изменение
- 2.50%
- Месячное изменение
- 23.61%
- 6-месячное изменение
- 51.46%
- Годовое изменение
- 30.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.