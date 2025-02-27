Währungen / MRAM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MRAM: Everspin Technologies Inc
7.94 USD 0.18 (2.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRAM hat sich für heute um -2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.91 bis zu einem Hoch von 8.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Everspin Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRAM News
- Everspin Stock: Is More Expensive Than It Looks At First (NASDAQ:MRAM)
- Everspin Technologies auf Investorenkonferenz: MRAM-Spezialist will Umsatz verdoppeln
- Everspin Technologies at Q3 Investor Summit: Expanding MRAM Horizons
- Everspin at Lytham Partners Summit: MRAM’s Strategic Future
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Everspin (MRAM) Q2 Revenue Jumps 24%
- Everspin Tech earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Everspin Technologies: The Path Forward Remains Murky (NASDAQ:MRAM)
- Everspin technologies VP sells $21,862 in common stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Everspin Technologies: A Speculative Play With More Downside Than Upside (NASDAQ:MRAM)
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
7.91 8.18
Jahresspanne
4.33 8.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.12
- Eröffnung
- 8.18
- Bid
- 7.94
- Ask
- 8.24
- Tief
- 7.91
- Hoch
- 8.18
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- -2.22%
- Monatsänderung
- 25.83%
- 6-Monatsänderung
- 54.17%
- Jahresänderung
- 33.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K