货币 / MRAM
MRAM: Everspin Technologies Inc
7.87 USD 0.07 (0.90%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MRAM汇率已更改0.90%。当日，交易品种以低点7.74和高点8.11进行交易。
关注Everspin Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MRAM新闻
- Everspin科技公司在第三季度投资者峰会：拓展MRAM技术新视野
- Everspin Technologies at Q3 Investor Summit: Expanding MRAM Horizons
- Everspin at Lytham Partners Summit: MRAM’s Strategic Future
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Everspin (MRAM) Q2 Revenue Jumps 24%
- Everspin Tech earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Everspin Technologies: The Path Forward Remains Murky (NASDAQ:MRAM)
- Everspin technologies VP sells $21,862 in common stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Everspin Technologies: A Speculative Play With More Downside Than Upside (NASDAQ:MRAM)
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
7.74 8.11
年范围
4.33 8.11
- 前一天收盘价
- 7.80
- 开盘价
- 7.90
- 卖价
- 7.87
- 买价
- 8.17
- 最低价
- 7.74
- 最高价
- 8.11
- 交易量
- 470
- 日变化
- 0.90%
- 月变化
- 24.72%
- 6个月变化
- 52.82%
- 年变化
- 32.05%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值