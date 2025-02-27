Valute / MRAM
MRAM: Everspin Technologies Inc
7.95 USD 0.17 (2.09%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRAM ha avuto una variazione del -2.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.86 e ad un massimo di 8.18.
Segui le dinamiche di Everspin Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.86 8.18
Intervallo Annuale
4.33 8.18
- Chiusura Precedente
- 8.12
- Apertura
- 8.18
- Bid
- 7.95
- Ask
- 8.25
- Minimo
- 7.86
- Massimo
- 8.18
- Volume
- 407
- Variazione giornaliera
- -2.09%
- Variazione Mensile
- 25.99%
- Variazione Semestrale
- 54.37%
- Variazione Annuale
- 33.39%
21 settembre, domenica