7.95 USD 0.17 (2.09%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRAM ha avuto una variazione del -2.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.86 e ad un massimo di 8.18.

Segui le dinamiche di Everspin Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.86 8.18
Intervallo Annuale
4.33 8.18
Chiusura Precedente
8.12
Apertura
8.18
Bid
7.95
Ask
8.25
Minimo
7.86
Massimo
8.18
Volume
407
Variazione giornaliera
-2.09%
Variazione Mensile
25.99%
Variazione Semestrale
54.37%
Variazione Annuale
33.39%
