MDV: Modiv Industrial Inc Class C
15.09 USD 0.44 (3.00%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MDVの今日の為替レートは、3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり14.60の安値と15.16の高値で取引されました。
Modiv Industrial Inc Class Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
14.60 15.16
1年のレンジ
13.62 18.11
- 以前の終値
- 14.65
- 始値
- 14.60
- 買値
- 15.09
- 買値
- 15.39
- 安値
- 14.60
- 高値
- 15.16
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- 3.00%
- 1ヶ月の変化
- -0.13%
- 6ヶ月の変化
- -5.27%
- 1年の変化
- -9.15%
