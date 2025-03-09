Валюты / MDV
MDV: Modiv Industrial Inc Class C
14.61 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDV за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.42, а максимальная — 14.67.
Следите за динамикой Modiv Industrial Inc Class C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.42 14.67
Годовой диапазон
13.62 18.11
- Предыдущее закрытие
- 14.60
- Open
- 14.63
- Bid
- 14.61
- Ask
- 14.91
- Low
- 14.42
- High
- 14.67
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- -3.31%
- 6-месячное изменение
- -8.29%
- Годовое изменение
- -12.04%
