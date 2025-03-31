QuotazioniSezioni
MDV: Modiv Industrial Inc Class C

14.73 USD 0.36 (2.39%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDV ha avuto una variazione del -2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.64 e ad un massimo di 15.15.

Intervallo Giornaliero
14.64 15.15
Intervallo Annuale
13.62 18.11
Chiusura Precedente
15.09
Apertura
15.15
Bid
14.73
Ask
15.03
Minimo
14.64
Massimo
15.15
Volume
71
Variazione giornaliera
-2.39%
Variazione Mensile
-2.51%
Variazione Semestrale
-7.53%
Variazione Annuale
-11.32%
