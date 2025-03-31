KurseKategorien
MDV: Modiv Industrial Inc Class C

14.95 USD 0.14 (0.93%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDV hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.90 bis zu einem Hoch von 15.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Modiv Industrial Inc Class C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
14.90 15.15
Jahresspanne
13.62 18.11
Vorheriger Schlusskurs
15.09
Eröffnung
15.15
Bid
14.95
Ask
15.25
Tief
14.90
Hoch
15.15
Volumen
12
Tagesänderung
-0.93%
Monatsänderung
-1.06%
6-Monatsänderung
-6.15%
Jahresänderung
-9.99%
