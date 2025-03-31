Währungen / MDV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MDV: Modiv Industrial Inc Class C
14.95 USD 0.14 (0.93%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDV hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.90 bis zu einem Hoch von 15.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Modiv Industrial Inc Class C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDV News
- Modiv Industrial: An Undervalued Opportunity To Jump On The Nearshoring Trend (NYSE:MDV)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Earnings call transcript: Modiv Inc Q2 2025 misses EPS forecast
- Modiv Industrial, Inc. (MDV) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Modiv (MDV) Q2 AFFO Jumps 22%
- Modiv earnings missed by $0.37, revenue fell short of estimates
- Elme (ELME) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Why I Am Selling These 2 REITs
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- Modiv Industrial: A Mispriced Pure-Play In Mission-Critical Net-Lease (NYSE:MDV)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Modiv Industrial CEO Halfacre buys $1.8k in stock
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 3): Modiv Industrial (MDV)
- Modiv Industrial Declares Quarterly Dividends for Preferred Shareholders and Monthly Distributions for Common Shareholders
- 2 Under-The-Radar Net Lease REITs That Are Poised To Profit
- Tariffs On, Tariffs Off
- 31 May Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Modiv Provides Clarity on Reverse Stock Split Proposal
- Modiv Industrial CEO Aaron Scott Halfacre buys $9,575 in stock
- Modiv industrial director Gingras purchases $14,590 in stock
- Modiv Industrial Sits In The Crosshairs Of Tariffs (NYSE:MDV)
- I Am Buying These 6-8% Yielding Growth REITs
Tagesspanne
14.90 15.15
Jahresspanne
13.62 18.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.09
- Eröffnung
- 15.15
- Bid
- 14.95
- Ask
- 15.25
- Tief
- 14.90
- Hoch
- 15.15
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.93%
- Monatsänderung
- -1.06%
- 6-Monatsänderung
- -6.15%
- Jahresänderung
- -9.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K