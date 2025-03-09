货币 / MDV
MDV: Modiv Industrial Inc Class C
14.72 USD 0.11 (0.75%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MDV汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点14.61和高点14.84进行交易。
关注Modiv Industrial Inc Class C动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MDV新闻
日范围
14.61 14.84
年范围
13.62 18.11
- 前一天收盘价
- 14.61
- 开盘价
- 14.75
- 卖价
- 14.72
- 买价
- 15.02
- 最低价
- 14.61
- 最高价
- 14.84
- 交易量
- 36
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- -2.58%
- 6个月变化
- -7.60%
- 年变化
- -11.38%
