Devises / MDV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MDV: Modiv Industrial Inc Class C
14.73 USD 0.36 (2.39%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MDV a changé de -2.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.64 et à un maximum de 15.15.
Suivez la dynamique Modiv Industrial Inc Class C. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDV Nouvelles
- Modiv Industrial: An Undervalued Opportunity To Jump On The Nearshoring Trend (NYSE:MDV)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Earnings call transcript: Modiv Inc Q2 2025 misses EPS forecast
- Modiv Industrial, Inc. (MDV) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Modiv (MDV) Q2 AFFO Jumps 22%
- Modiv earnings missed by $0.37, revenue fell short of estimates
- Elme (ELME) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Why I Am Selling These 2 REITs
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- Modiv Industrial: A Mispriced Pure-Play In Mission-Critical Net-Lease (NYSE:MDV)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Modiv Industrial CEO Halfacre buys $1.8k in stock
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 3): Modiv Industrial (MDV)
- Modiv Industrial Declares Quarterly Dividends for Preferred Shareholders and Monthly Distributions for Common Shareholders
- 2 Under-The-Radar Net Lease REITs That Are Poised To Profit
- Tariffs On, Tariffs Off
- 31 May Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Modiv Provides Clarity on Reverse Stock Split Proposal
- Modiv Industrial CEO Aaron Scott Halfacre buys $9,575 in stock
- Modiv industrial director Gingras purchases $14,590 in stock
- Modiv Industrial Sits In The Crosshairs Of Tariffs (NYSE:MDV)
- I Am Buying These 6-8% Yielding Growth REITs
Range quotidien
14.64 15.15
Range Annuel
13.62 18.11
- Clôture Précédente
- 15.09
- Ouverture
- 15.15
- Bid
- 14.73
- Ask
- 15.03
- Plus Bas
- 14.64
- Plus Haut
- 15.15
- Volume
- 71
- Changement quotidien
- -2.39%
- Changement Mensuel
- -2.51%
- Changement à 6 Mois
- -7.53%
- Changement Annuel
- -11.32%
20 septembre, samedi