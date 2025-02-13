通貨 / LSAK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LSAK: Lesaka Technologies Inc
4.18 USD 0.07 (1.70%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LSAKの今日の為替レートは、1.70%変化しました。日中、通貨は1あたり4.11の安値と4.33の高値で取引されました。
Lesaka Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LSAK News
- Lesaka Earnings: Stock Price Could Release Once Company Reaches Consolidation Phase (LSAK)
- Lesaka Earnings Double on Acquisitions
- Lesaka Technologies, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LSAK)
- Earnings call transcript: Lesaka Technologies Q4 2025 sees strong revenue growth
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Lesaka Technologies (LSAK) Q4 Earnings Beat Estimates
- Lesaka EBITDA Jumps 61% in Fiscal Q4
- 【決算速報】Lesaka Tech、売上高は予想を上回り、利益は予想と一致する結果に
- Lesaka Tech earnings matched, revenue topped estimates
- Synopsys Posts Downbeat Results, Joins Nio And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Epsium Enterprise (NASDAQ:EPSM), Chewy (NYSE:CHWY)
- Skillsoft Corp. (SKIL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- Sprinklr (CXM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Shimmick Corporation (SHIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Parsons (PSN) Beats Q2 Earnings Estimates
- Adeia (ADEA) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Lesaka Stock: The Latest Results And Guidance Reiterate The Bull Case (NASDAQ:LSAK)
1日のレンジ
4.11 4.33
1年のレンジ
3.40 5.60
- 以前の終値
- 4.11
- 始値
- 4.11
- 買値
- 4.18
- 買値
- 4.48
- 安値
- 4.11
- 高値
- 4.33
- 出来高
- 79
- 1日の変化
- 1.70%
- 1ヶ月の変化
- -12.00%
- 6ヶ月の変化
- -13.46%
- 1年の変化
- -16.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K