Währungen / LSAK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LSAK: Lesaka Technologies Inc
4.37 USD 0.19 (4.55%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LSAK hat sich für heute um 4.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.17 bis zu einem Hoch von 4.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lesaka Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LSAK News
- Lesaka Earnings: Stock Price Could Release Once Company Reaches Consolidation Phase (LSAK)
- Lesaka Earnings Double on Acquisitions
- Lesaka Technologies, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LSAK)
- Lesaka Technologies: Starkes Umsatzwachstum für Q4 2025, Aktie dennoch unter Druck/n
- Earnings call transcript: Lesaka Technologies Q4 2025 sees strong revenue growth
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Lesaka Technologies (LSAK) Q4 Earnings Beat Estimates
- Lesaka EBITDA Jumps 61% in Fiscal Q4
- Lesaka Tech: EPS erfüllt Schätzungen - Umsatz besser als erwartet
- Lesaka Tech earnings matched, revenue topped estimates
- Synopsys Posts Downbeat Results, Joins Nio And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Epsium Enterprise (NASDAQ:EPSM), Chewy (NYSE:CHWY)
- Skillsoft Corp. (SKIL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- Sprinklr (CXM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Shimmick Corporation (SHIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Parsons (PSN) Beats Q2 Earnings Estimates
- Adeia (ADEA) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Lesaka Stock: The Latest Results And Guidance Reiterate The Bull Case (NASDAQ:LSAK)
Tagesspanne
4.17 4.53
Jahresspanne
3.40 5.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.18
- Eröffnung
- 4.17
- Bid
- 4.37
- Ask
- 4.67
- Tief
- 4.17
- Hoch
- 4.53
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- 4.55%
- Monatsänderung
- -8.00%
- 6-Monatsänderung
- -9.52%
- Jahresänderung
- -12.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K