LSAK: Lesaka Technologies Inc

4.37 USD 0.19 (4.55%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LSAK hat sich für heute um 4.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.17 bis zu einem Hoch von 4.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lesaka Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LSAK News

Tagesspanne
4.17 4.53
Jahresspanne
3.40 5.60
Vorheriger Schlusskurs
4.18
Eröffnung
4.17
Bid
4.37
Ask
4.67
Tief
4.17
Hoch
4.53
Volumen
45
Tagesänderung
4.55%
Monatsänderung
-8.00%
6-Monatsänderung
-9.52%
Jahresänderung
-12.60%
