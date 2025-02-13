Валюты / LSAK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LSAK: Lesaka Technologies Inc
4.30 USD 0.11 (2.49%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LSAK за сегодня изменился на -2.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.21, а максимальная — 4.51.
Следите за динамикой Lesaka Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LSAK
- Lesaka Earnings: Stock Price Could Release Once Company Reaches Consolidation Phase (LSAK)
- Lesaka Earnings Double on Acquisitions
- Lesaka Technologies, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LSAK)
- Earnings call transcript: Lesaka Technologies Q4 2025 sees strong revenue growth
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Lesaka Technologies (LSAK) Q4 Earnings Beat Estimates
- Lesaka EBITDA Jumps 61% in Fiscal Q4
- Lesaka Tech: доходы совпали, прибыльa обогнал ожидания в Q1
- Lesaka Tech earnings matched, revenue topped estimates
- Synopsys Posts Downbeat Results, Joins Nio And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Epsium Enterprise (NASDAQ:EPSM), Chewy (NYSE:CHWY)
- Skillsoft Corp. (SKIL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- Sprinklr (CXM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Shimmick Corporation (SHIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Parsons (PSN) Beats Q2 Earnings Estimates
- Adeia (ADEA) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Lesaka Stock: The Latest Results And Guidance Reiterate The Bull Case (NASDAQ:LSAK)
Дневной диапазон
4.21 4.51
Годовой диапазон
3.40 5.60
- Предыдущее закрытие
- 4.41
- Open
- 4.37
- Bid
- 4.30
- Ask
- 4.60
- Low
- 4.21
- High
- 4.51
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- -2.49%
- Месячное изменение
- -9.47%
- 6-месячное изменение
- -10.97%
- Годовое изменение
- -14.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.