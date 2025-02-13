货币 / LSAK
LSAK: Lesaka Technologies Inc
4.30 USD 0.11 (2.49%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LSAK汇率已更改-2.49%。当日，交易品种以低点4.21和高点4.51进行交易。
关注Lesaka Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LSAK新闻
- Lesaka Earnings: Stock Price Could Release Once Company Reaches Consolidation Phase (LSAK)
- Lesaka Earnings Double on Acquisitions
- Lesaka Technologies, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LSAK)
- Earnings call transcript: Lesaka Technologies Q4 2025 sees strong revenue growth
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Lesaka Technologies (LSAK) Q4 Earnings Beat Estimates
- Lesaka EBITDA Jumps 61% in Fiscal Q4
- Lesaka Tech Q1 每股收益 与预期持平, 营收 超出预期
- Lesaka Tech earnings matched, revenue topped estimates
- Synopsys Posts Downbeat Results, Joins Nio And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Epsium Enterprise (NASDAQ:EPSM), Chewy (NYSE:CHWY)
- Skillsoft Corp. (SKIL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- Sprinklr (CXM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Shimmick Corporation (SHIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Parsons (PSN) Beats Q2 Earnings Estimates
- Adeia (ADEA) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Lesaka Stock: The Latest Results And Guidance Reiterate The Bull Case (NASDAQ:LSAK)
日范围
4.21 4.51
年范围
3.40 5.60
- 前一天收盘价
- 4.41
- 开盘价
- 4.37
- 卖价
- 4.30
- 买价
- 4.60
- 最低价
- 4.21
- 最高价
- 4.51
- 交易量
- 72
- 日变化
- -2.49%
- 月变化
- -9.47%
- 6个月变化
- -10.97%
- 年变化
- -14.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值