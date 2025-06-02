通貨 / KMPR
KMPR: Kemper Corporation
52.83 USD 0.17 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KMPRの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり52.59の安値と53.24の高値で取引されました。
Kemper Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KMPR News
- Kemper announces $150 million accelerated share repurchase program
- EverQuote Trades Above 200-Day SMA: Time to Buy the Stock?
- Canida, Kemper director, buys $97k in KMPR stock
- Kemper stock rating cut by Raymond James amid auto market challenges
- Kemper Corp stock hits 52-week low at 46.45 USD
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Citizens JMP lowers Kemper stock price target to $75 on commercial auto challenges
- Piper Sandler downgrades Kemper stock to Underweight on peak earnings concerns
- Kemper Corporation (KMPR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kemper (KMPR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Kemper (KMPR) Lags Q2 Earnings Estimates
- Kemper Q2 2025 slides: 14.9% adjusted ROE amid rising auto market competition
- Kemper approves $500 million share repurchase, declares dividend
- Oaktree Specialty Lending Q3 2025 slides: NAV stabilizes despite declining investment income
- Kemper (KMPR) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Should Value Investors Buy Kemper (KMPR) Stock?
- UMB Financial shares rise as Q2 earnings surpass estimates
- Kemper (KMPR) Could Be a Great Choice
- Commerce Bancshares beats Q2 expectations as net interest income hits record
- Are Investors Undervaluing Kemper (KMPR) Right Now?
- Commerce Bancshares to buy Florida peer FineMark in $585 million deal
- Harbor Dividend Growth Leaders ETF Q1 2025 Commentary
- TD Cowen reiterates buy rating on Kemper stock, citing growth outlook
- UMB Financial’s CEO Mariner Kemper sells $550,999 in stock
1日のレンジ
52.59 53.24
1年のレンジ
51.88 73.02
- 以前の終値
- 52.66
- 始値
- 52.70
- 買値
- 52.83
- 買値
- 53.13
- 安値
- 52.59
- 高値
- 53.24
- 出来高
- 1.332 K
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- -0.99%
- 6ヶ月の変化
- -20.91%
- 1年の変化
- -13.51%
