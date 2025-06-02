クォートセクション
通貨 / KMPR
株に戻る

KMPR: Kemper Corporation

52.83 USD 0.17 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KMPRの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり52.59の安値と53.24の高値で取引されました。

Kemper Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KMPR News

1日のレンジ
52.59 53.24
1年のレンジ
51.88 73.02
以前の終値
52.66
始値
52.70
買値
52.83
買値
53.13
安値
52.59
高値
53.24
出来高
1.332 K
1日の変化
0.32%
1ヶ月の変化
-0.99%
6ヶ月の変化
-20.91%
1年の変化
-13.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K