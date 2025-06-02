Валюты / KMPR
KMPR: Kemper Corporation
52.58 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KMPR за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.88, а максимальная — 52.65.
Следите за динамикой Kemper Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KMPR
- Kemper announces $150 million accelerated share repurchase program
- EverQuote Trades Above 200-Day SMA: Time to Buy the Stock?
- Canida, Kemper director, buys $97k in KMPR stock
- Kemper stock rating cut by Raymond James amid auto market challenges
- Kemper Corp stock hits 52-week low at 46.45 USD
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Citizens JMP lowers Kemper stock price target to $75 on commercial auto challenges
- Piper Sandler downgrades Kemper stock to Underweight on peak earnings concerns
- Kemper Corporation (KMPR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kemper (KMPR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Kemper (KMPR) Lags Q2 Earnings Estimates
- Kemper Q2 2025 slides: 14.9% adjusted ROE amid rising auto market competition
- Kemper approves $500 million share repurchase, declares dividend
- Oaktree Specialty Lending Q3 2025 slides: NAV stabilizes despite declining investment income
- Kemper (KMPR) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Should Value Investors Buy Kemper (KMPR) Stock?
- UMB Financial shares rise as Q2 earnings surpass estimates
- Kemper (KMPR) Could Be a Great Choice
- Commerce Bancshares beats Q2 expectations as net interest income hits record
- Are Investors Undervaluing Kemper (KMPR) Right Now?
- Commerce Bancshares to buy Florida peer FineMark in $585 million deal
- Harbor Dividend Growth Leaders ETF Q1 2025 Commentary
- TD Cowen reiterates buy rating on Kemper stock, citing growth outlook
- UMB Financial’s CEO Mariner Kemper sells $550,999 in stock
Дневной диапазон
51.88 52.65
Годовой диапазон
51.88 73.02
- Предыдущее закрытие
- 52.55
- Open
- 52.58
- Bid
- 52.58
- Ask
- 52.88
- Low
- 51.88
- High
- 52.65
- Объем
- 1.614 K
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- -1.46%
- 6-месячное изменение
- -21.29%
- Годовое изменение
- -13.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.