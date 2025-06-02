КотировкиРазделы
Валюты / KMPR
KMPR: Kemper Corporation

52.58 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KMPR за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.88, а максимальная — 52.65.

Следите за динамикой Kemper Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
51.88 52.65
Годовой диапазон
51.88 73.02
Предыдущее закрытие
52.55
Open
52.58
Bid
52.58
Ask
52.88
Low
51.88
High
52.65
Объем
1.614 K
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
-1.46%
6-месячное изменение
-21.29%
Годовое изменение
-13.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.