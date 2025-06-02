통화 / KMPR
KMPR: Kemper Corporation
51.83 USD 1.00 (1.89%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KMPR 환율이 오늘 -1.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 51.72이고 고가는 53.01이었습니다.
Kemper Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KMPR News
- Kemper announces $150 million accelerated share repurchase program
- EverQuote Trades Above 200-Day SMA: Time to Buy the Stock?
- Canida, Kemper director, buys $97k in KMPR stock
- Kemper stock rating cut by Raymond James amid auto market challenges
- Kemper Corp stock hits 52-week low at 46.45 USD
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Citizens JMP lowers Kemper stock price target to $75 on commercial auto challenges
- Piper Sandler downgrades Kemper stock to Underweight on peak earnings concerns
- Kemper Corporation (KMPR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kemper (KMPR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Kemper (KMPR) Lags Q2 Earnings Estimates
- Kemper Q2 2025 slides: 14.9% adjusted ROE amid rising auto market competition
- Kemper approves $500 million share repurchase, declares dividend
- Oaktree Specialty Lending Q3 2025 slides: NAV stabilizes despite declining investment income
- Kemper (KMPR) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Should Value Investors Buy Kemper (KMPR) Stock?
- UMB Financial shares rise as Q2 earnings surpass estimates
- Kemper (KMPR) Could Be a Great Choice
- Commerce Bancshares beats Q2 expectations as net interest income hits record
- Are Investors Undervaluing Kemper (KMPR) Right Now?
- Commerce Bancshares to buy Florida peer FineMark in $585 million deal
- Harbor Dividend Growth Leaders ETF Q1 2025 Commentary
- TD Cowen reiterates buy rating on Kemper stock, citing growth outlook
- UMB Financial’s CEO Mariner Kemper sells $550,999 in stock
일일 변동 비율
51.72 53.01
년간 변동
51.72 73.02
- 이전 종가
- 52.83
- 시가
- 52.82
- Bid
- 51.83
- Ask
- 52.13
- 저가
- 51.72
- 고가
- 53.01
- 볼륨
- 3.051 K
- 일일 변동
- -1.89%
- 월 변동
- -2.87%
- 6개월 변동
- -22.41%
- 년간 변동율
- -15.14%
