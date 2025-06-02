Währungen / KMPR
KMPR: Kemper Corporation
52.83 USD 0.17 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KMPR hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.59 bis zu einem Hoch von 53.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kemper Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
52.59 53.24
Jahresspanne
51.88 73.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.66
- Eröffnung
- 52.70
- Bid
- 52.83
- Ask
- 53.13
- Tief
- 52.59
- Hoch
- 53.24
- Volumen
- 1.332 K
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- -0.99%
- 6-Monatsänderung
- -20.91%
- Jahresänderung
- -13.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K