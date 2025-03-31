クォートセクション
通貨 / IRWD
株に戻る

IRWD: Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A

1.46 USD 0.18 (14.06%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IRWDの今日の為替レートは、14.06%変化しました。日中、通貨は1あたり1.28の安値と1.46の高値で取引されました。

Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IRWD News

1日のレンジ
1.28 1.46
1年のレンジ
0.53 5.13
以前の終値
1.28
始値
1.28
買値
1.46
買値
1.76
安値
1.28
高値
1.46
出来高
1.524 K
1日の変化
14.06%
1ヶ月の変化
11.45%
6ヶ月の変化
-1.35%
1年の変化
-64.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K