通貨 / IRWD
IRWD: Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A
1.46 USD 0.18 (14.06%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IRWDの今日の為替レートは、14.06%変化しました。日中、通貨は1あたり1.28の安値と1.46の高値で取引されました。
Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IRWD News
1日のレンジ
1.28 1.46
1年のレンジ
0.53 5.13
- 以前の終値
- 1.28
- 始値
- 1.28
- 買値
- 1.46
- 買値
- 1.76
- 安値
- 1.28
- 高値
- 1.46
- 出来高
- 1.524 K
- 1日の変化
- 14.06%
- 1ヶ月の変化
- 11.45%
- 6ヶ月の変化
- -1.35%
- 1年の変化
- -64.56%
