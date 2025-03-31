Divisas / IRWD
IRWD: Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A
1.28 USD 0.02 (1.54%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IRWD de hoy ha cambiado un -1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.28, mientras que el máximo ha alcanzado 1.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
1.28 1.35
Rango anual
0.53 5.13
- Cierres anteriores
- 1.30
- Open
- 1.31
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Low
- 1.28
- High
- 1.35
- Volumen
- 1.016 K
- Cambio diario
- -1.54%
- Cambio mensual
- -2.29%
- Cambio a 6 meses
- -13.51%
- Cambio anual
- -68.93%
