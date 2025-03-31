Währungen / IRWD
IRWD: Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A
1.39 USD 0.07 (4.79%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRWD hat sich für heute um -4.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.38 bis zu einem Hoch von 1.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRWD News
Tagesspanne
1.38 1.45
Jahresspanne
0.53 5.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.46
- Eröffnung
- 1.45
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Tief
- 1.38
- Hoch
- 1.45
- Volumen
- 416
- Tagesänderung
- -4.79%
- Monatsänderung
- 6.11%
- 6-Monatsänderung
- -6.08%
- Jahresänderung
- -66.26%
