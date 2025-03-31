货币 / IRWD
IRWD: Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A
1.30 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IRWD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.29和高点1.35进行交易。
关注Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IRWD新闻
日范围
1.29 1.35
年范围
0.53 5.13
- 前一天收盘价
- 1.30
- 开盘价
- 1.31
- 卖价
- 1.30
- 买价
- 1.60
- 最低价
- 1.29
- 最高价
- 1.35
- 交易量
- 744
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.76%
- 6个月变化
- -12.16%
- 年变化
- -68.45%
