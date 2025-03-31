Валюты / IRWD
IRWD: Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A
1.30 USD 0.02 (1.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRWD за сегодня изменился на 1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.27, а максимальная — 1.33.
Следите за динамикой Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IRWD
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- IRWD Stock Rises as Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates
- Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ironwood Pharmaceuticals appoints KPMG as new auditor, dismisses EY
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- Ironwood Pharmaceuticals’ chief commercial officer sells $1,486 in stock
- This General Motors Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - General Motors (NYSE:GM), HCA Healthcare (NYSE:HCA)
- Ironwood Pharmaceuticals Stock Plunges, FDA Wants Another Trial For Gastrointestinal Drug - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Ironwood Pharmaceuticals stock tumbles after FDA requires additional trial
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- Ironwood Pharmaceuticals: Setting A Strong Foundation For A Return To Growth (NASDAQ:IRWD)
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
Дневной диапазон
1.27 1.33
Годовой диапазон
0.53 5.13
- Предыдущее закрытие
- 1.28
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Low
- 1.27
- High
- 1.33
- Объем
- 816
- Дневное изменение
- 1.56%
- Месячное изменение
- -0.76%
- 6-месячное изменение
- -12.16%
- Годовое изменение
- -68.45%
