INACU: Indigo Acquisition Corp.

10.11 USD 0.02 (0.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INACUの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり10.11の安値と10.11の高値で取引されました。

Indigo Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

INACU株の現在の価格は？

Indigo Acquisition Corp.の株価は本日10.11です。0.20%内で取引され、前日の終値は10.09、取引量は1に達しました。INACUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Indigo Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Indigo Acquisition Corp.の現在の価格は10.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.90%やUSDにも注目します。INACUの動きはライブチャートで確認できます。

INACU株を買う方法は？

Indigo Acquisition Corp.の株は現在10.11で購入可能です。注文は通常10.11または10.41付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。INACUの最新情報はライブチャートで確認できます。

INACU株に投資する方法は？

Indigo Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅10.01 - 10.40と現在の10.11を考慮します。注文は多くの場合10.11や10.41で行われる前に、0.60%や0.90%と比較されます。INACUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Indigo Acquisition Corp.の株の最高値は？

Indigo Acquisition Corp.の過去1年の最高値は10.40でした。10.01 - 10.40内で株価は大きく変動し、10.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Indigo Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Indigo Acquisition Corp.の株の最低値は？

Indigo Acquisition Corp.(INACU)の年間最安値は10.01でした。現在の10.11や10.01 - 10.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INACUの動きはライブチャートで確認できます。

INACUの株式分割はいつ行われましたか？

Indigo Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.09、0.90%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.11 10.11
1年のレンジ
10.01 10.40
以前の終値
10.09
始値
10.11
買値
10.11
買値
10.41
安値
10.11
高値
10.11
出来高
1
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
0.60%
6ヶ月の変化
0.90%
1年の変化
0.90%
