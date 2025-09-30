- Aperçu
INACU: Indigo Acquisition Corp.
Le taux de change de INACU a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.11 et à un maximum de 10.11.
Suivez la dynamique Indigo Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action INACU aujourd'hui ?
L'action Indigo Acquisition Corp. est cotée à 10.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.20%, a clôturé hier à 10.09 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de INACU présente ces mises à jour.
L'action Indigo Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Indigo Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INACU.
Comment acheter des actions INACU ?
Vous pouvez acheter des actions Indigo Acquisition Corp. au cours actuel de 10.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.11 ou de 10.41, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INACU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action INACU ?
Investir dans Indigo Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.01 - 10.40 et le prix actuel 10.11. Beaucoup comparent 0.60% et 0.90% avant de passer des ordres à 10.11 ou 10.41. Consultez le graphique du cours de INACU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Indigo Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Indigo Acquisition Corp. l'année dernière était 10.40. Au cours de 10.01 - 10.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.09 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Indigo Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Indigo Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Indigo Acquisition Corp. (INACU) sur l'année a été 10.01. Sa comparaison avec 10.11 et 10.01 - 10.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INACU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action INACU a-t-elle été divisée ?
Indigo Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.09 et 0.90% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.09
- Ouverture
- 10.11
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Plus Bas
- 10.11
- Plus Haut
- 10.11
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- 0.60%
- Changement à 6 Mois
- 0.90%
- Changement Annuel
- 0.90%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4