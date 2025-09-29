КотировкиРазделы
INACU
INACU: Indigo Acquisition Corp.

10.11 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INACU за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.11, а максимальная — 10.11.

Следите за динамикой Indigo Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INACU сегодня?

Indigo Acquisition Corp. (INACU) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 10.09, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INACU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Indigo Acquisition Corp.?

Indigo Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.90% и USD. Отслеживайте движения INACU на графике в реальном времени.

Как купить акции INACU?

Вы можете купить акции Indigo Acquisition Corp. (INACU) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INACU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INACU?

Инвестирование в Indigo Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.01 - 10.40 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 0.60% и 0.90% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены INACU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Indigo Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Indigo Acquisition Corp. (INACU) за последний год составила 10.40. Акции заметно колебались в пределах 10.01 - 10.40, сравнение с 10.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Indigo Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Indigo Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Indigo Acquisition Corp. (INACU) за год составила 10.01. Сравнение с текущими 10.11 и 10.01 - 10.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INACU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INACU?

В прошлом Indigo Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.09 и 0.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.11 10.11
Годовой диапазон
10.01 10.40
Предыдущее закрытие
10.09
Open
10.11
Bid
10.11
Ask
10.41
Low
10.11
High
10.11
Объем
1
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
0.90%
Годовое изменение
0.90%
