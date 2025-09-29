- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
INACU: Indigo Acquisition Corp.
Курс INACU за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.11, а максимальная — 10.11.
Следите за динамикой Indigo Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INACU сегодня?
Indigo Acquisition Corp. (INACU) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 10.09, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INACU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Indigo Acquisition Corp.?
Indigo Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.90% и USD. Отслеживайте движения INACU на графике в реальном времени.
Как купить акции INACU?
Вы можете купить акции Indigo Acquisition Corp. (INACU) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INACU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INACU?
Инвестирование в Indigo Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.01 - 10.40 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 0.60% и 0.90% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены INACU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Indigo Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Indigo Acquisition Corp. (INACU) за последний год составила 10.40. Акции заметно колебались в пределах 10.01 - 10.40, сравнение с 10.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Indigo Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Indigo Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Indigo Acquisition Corp. (INACU) за год составила 10.01. Сравнение с текущими 10.11 и 10.01 - 10.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INACU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INACU?
В прошлом Indigo Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.09 и 0.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.09
- Open
- 10.11
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Low
- 10.11
- High
- 10.11
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- 0.90%
- Годовое изменение
- 0.90%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%