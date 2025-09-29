INACU: Indigo Acquisition Corp.
今日INACU汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点10.11和高点10.11进行交易。
关注Indigo Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
INACU股票今天的价格是多少？
Indigo Acquisition Corp.股票今天的定价为10.11。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为10.09，交易量达到1。INACU的实时价格图表显示了这些更新。
Indigo Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Indigo Acquisition Corp.目前的价值为10.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.90%和USD。实时查看图表以跟踪INACU走势。
如何购买INACU股票？
您可以以10.11的当前价格购买Indigo Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.11或10.41附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注INACU的实时图表更新。
如何投资INACU股票？
投资Indigo Acquisition Corp.需要考虑年度范围10.01 - 10.40和当前价格10.11。许多人在以10.11或10.41下订单之前，会比较0.60%和。实时查看INACU价格图表，了解每日变化。
Indigo Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Indigo Acquisition Corp.的最高价格是10.40。在10.01 - 10.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Indigo Acquisition Corp.的绩效。
Indigo Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Indigo Acquisition Corp.（INACU）的最低价格为10.01。将其与当前的10.11和10.01 - 10.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INACU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INACU股票是什么时候拆分的？
Indigo Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.09和0.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.09
- 开盘价
- 10.11
- 卖价
- 10.11
- 买价
- 10.41
- 最低价
- 10.11
- 最高价
- 10.11
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.60%
- 6个月变化
- 0.90%
- 年变化
- 0.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值