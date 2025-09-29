报价部分
货币 / INACU
INACU: Indigo Acquisition Corp.

10.11 USD 0.02 (0.20%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日INACU汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点10.11和高点10.11进行交易。

关注Indigo Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

INACU股票今天的价格是多少？

Indigo Acquisition Corp.股票今天的定价为10.11。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为10.09，交易量达到1。INACU的实时价格图表显示了这些更新。

Indigo Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Indigo Acquisition Corp.目前的价值为10.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.90%和USD。实时查看图表以跟踪INACU走势。

如何购买INACU股票？

您可以以10.11的当前价格购买Indigo Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.11或10.41附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注INACU的实时图表更新。

如何投资INACU股票？

投资Indigo Acquisition Corp.需要考虑年度范围10.01 - 10.40和当前价格10.11。许多人在以10.11或10.41下订单之前，会比较0.60%和。实时查看INACU价格图表，了解每日变化。

Indigo Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Indigo Acquisition Corp.的最高价格是10.40。在10.01 - 10.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Indigo Acquisition Corp.的绩效。

Indigo Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Indigo Acquisition Corp.（INACU）的最低价格为10.01。将其与当前的10.11和10.01 - 10.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INACU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INACU股票是什么时候拆分的？

Indigo Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.09和0.90%中可见。

日范围
10.11 10.11
年范围
10.01 10.40
前一天收盘价
10.09
开盘价
10.11
卖价
10.11
买价
10.41
最低价
10.11
最高价
10.11
交易量
1
日变化
0.20%
月变化
0.60%
6个月变化
0.90%
年变化
0.90%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值