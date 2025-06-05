通貨 / IGC
IGC: IGC Pharma Inc
0.41 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IGCの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.41の安値と0.42の高値で取引されました。
IGC Pharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IGC News
- IGC Pharma earnings beat, revenue topped estimates
- IGC Pharma, Inc. (IGC) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Hyperfine, Inc. (HYPR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- IGC Pharma earnings matched, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: IGC Pharma Q2 2025 sees strategic growth in Alzheimer’s research
- India Capital Growth Fund reports unanimous AGM approvals
1日のレンジ
0.41 0.42
1年のレンジ
0.25 0.50
- 以前の終値
- 0.41
- 始値
- 0.41
- 買値
- 0.41
- 買値
- 0.71
- 安値
- 0.41
- 高値
- 0.42
- 出来高
- 176
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -8.89%
- 6ヶ月の変化
- 41.38%
- 1年の変化
- 0.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K