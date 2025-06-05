Валюты / IGC
IGC: IGC Pharma Inc
0.42 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IGC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.42, а максимальная — 0.44.
Следите за динамикой IGC Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.42 0.44
Годовой диапазон
0.25 0.50
- Предыдущее закрытие
- 0.42
- Open
- 0.42
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Low
- 0.42
- High
- 0.44
- Объем
- 192
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.67%
- 6-месячное изменение
- 44.83%
- Годовое изменение
- 2.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.