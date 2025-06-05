Valute / IGC
IGC: IGC Pharma Inc
0.40 USD 0.01 (2.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IGC ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.39 e ad un massimo di 0.42.
Segui le dinamiche di IGC Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IGC News
- IGC Pharma earnings beat, revenue topped estimates
- IGC Pharma, Inc. (IGC) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Hyperfine, Inc. (HYPR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- IGC Pharma earnings matched, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: IGC Pharma Q2 2025 sees strategic growth in Alzheimer’s research
- India Capital Growth Fund reports unanimous AGM approvals
Intervallo Giornaliero
0.39 0.42
Intervallo Annuale
0.25 0.50
- Chiusura Precedente
- 0.41
- Apertura
- 0.42
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- Minimo
- 0.39
- Massimo
- 0.42
- Volume
- 367
- Variazione giornaliera
- -2.44%
- Variazione Mensile
- -11.11%
- Variazione Semestrale
- 37.93%
- Variazione Annuale
- -2.44%
21 settembre, domenica