IGC: IGC Pharma Inc
0.41 USD 0.01 (2.38%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IGC de hoy ha cambiado un -2.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.41, mientras que el máximo ha alcanzado 0.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas IGC Pharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IGC News
- IGC Pharma earnings beat, revenue topped estimates
- IGC Pharma, Inc. (IGC) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Hyperfine, Inc. (HYPR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- IGC Pharma earnings matched, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: IGC Pharma Q2 2025 sees strategic growth in Alzheimer’s research
- India Capital Growth Fund reports unanimous AGM approvals
Rango diario
0.41 0.44
Rango anual
0.25 0.50
- Cierres anteriores
- 0.42
- Open
- 0.43
- Bid
- 0.41
- Ask
- 0.71
- Low
- 0.41
- High
- 0.44
- Volumen
- 179
- Cambio diario
- -2.38%
- Cambio mensual
- -8.89%
- Cambio a 6 meses
- 41.38%
- Cambio anual
- 0.00%
