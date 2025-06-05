货币 / IGC
IGC: IGC Pharma Inc
0.41 USD 0.01 (2.38%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IGC汇率已更改-2.38%。当日，交易品种以低点0.41和高点0.44进行交易。
关注IGC Pharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IGC新闻
- IGC Pharma earnings beat, revenue topped estimates
- IGC Pharma, Inc. (IGC) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Hyperfine, Inc. (HYPR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- IGC Pharma earnings matched, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: IGC Pharma Q2 2025 sees strategic growth in Alzheimer’s research
- India Capital Growth Fund reports unanimous AGM approvals
日范围
0.41 0.44
年范围
0.25 0.50
- 前一天收盘价
- 0.42
- 开盘价
- 0.43
- 卖价
- 0.41
- 买价
- 0.71
- 最低价
- 0.41
- 最高价
- 0.44
- 交易量
- 150
- 日变化
- -2.38%
- 月变化
- -8.89%
- 6个月变化
- 41.38%
- 年变化
- 0.00%
