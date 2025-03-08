通貨 / HWBK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HWBK: Hawthorn Bancshares Inc
32.59 USD 1.43 (4.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HWBKの今日の為替レートは、4.59%変化しました。日中、通貨は1あたり31.95の安値と32.74の高値で取引されました。
Hawthorn Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWBK News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Hawthorn Bancshares (HWBK): Overlooked But Quite Attractive
- Hawthorn Bancshares (HWBK) Q2 EPS Up 33%
- Hawthorn Bancshares announces $0.20 quarterly dividend
- Hawthorn Bancshares added to Russell 3000 and Russell 2000 indexes
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Hawthorn Bancshares initiates $10 million stock buyback
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
1日のレンジ
31.95 32.74
1年のレンジ
21.35 35.95
- 以前の終値
- 31.16
- 始値
- 32.17
- 買値
- 32.59
- 買値
- 32.89
- 安値
- 31.95
- 高値
- 32.74
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 4.59%
- 1ヶ月の変化
- -2.16%
- 6ヶ月の変化
- 14.31%
- 1年の変化
- 30.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K