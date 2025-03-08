Валюты / HWBK
HWBK: Hawthorn Bancshares Inc
31.34 USD 0.06 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HWBK за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.87, а максимальная — 33.40.
Следите за динамикой Hawthorn Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.87 33.40
Годовой диапазон
21.35 35.95
- Предыдущее закрытие
- 31.40
- Open
- 33.40
- Bid
- 31.34
- Ask
- 31.64
- Low
- 30.87
- High
- 33.40
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- -5.91%
- 6-месячное изменение
- 9.93%
- Годовое изменение
- 25.41%
