КотировкиРазделы
Валюты / HWBK
Назад в Рынок акций США

HWBK: Hawthorn Bancshares Inc

31.34 USD 0.06 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HWBK за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.87, а максимальная — 33.40.

Следите за динамикой Hawthorn Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HWBK

Дневной диапазон
30.87 33.40
Годовой диапазон
21.35 35.95
Предыдущее закрытие
31.40
Open
33.40
Bid
31.34
Ask
31.64
Low
30.87
High
33.40
Объем
14
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
-5.91%
6-месячное изменение
9.93%
Годовое изменение
25.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.